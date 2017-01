Classement mondial : Daniel Deusser détrône Christian Ahlmann

Il conclut la saison 2016 de belle manière ! Après sa 3e place à Paris ainsi qu’une victoire à Londres (Angleterre) avec Equita Van T Zorgvliet (Cassini I) et une 2e place dans une 150 avec Sweet de Beafour (Diamant de Semilly) à Malines (Belgique), Daniel Deusser, 3e le mois dernier, prend les rênes du classement mondial. Il relègue Christian Ahlmann, leader depuis cinq mois, à la 2e place. L’Américain Kent Farrington complète ce trio de tête. Son compatriote, McLain Ward pointe en 4e position devant Simon Delestre qui perd trois places. L’autre Français, Kevin Staut, passe de la 8e à la 6e place devant Marcus Ehning qui conserve sa 7e position. L’Ecossais Scott Brash, 13e le mois dernier, refait son entrée parmi les dix meilleurs mondiaux à la 9e place derrière Eric Lamaze. Pénélope Leprévost est la lanterne rouge de ce Top 10.

Aucun changement majeur en dressage puisque la tête est toujours tenue par le trio allemand Isabell Werth, Kristina Bröring-Sprehe et Dorothee Schneider.

Pas de mouvement non plus en concours complet avec Michael Jung qui règne sans partage devant Philipp Dutton et Christopher Burton.