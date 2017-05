Coupe des nations : troisième arrêt à Rome

Avec les championnats d’Europe et la finale de Coupe des nations en ligne de mire, les cavaliers vont devoir faire leurs preuves. Rome est l’une des Coupes des nations les plus populaires du circuit, avec une alléchante dotation, et la pression supplémentaire sera bien présente pour la France, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Suède et l’Espagne qui devront tenter de marquer des points pour le classement général, dont la France tient la tête pour l’instant. L’épreuve phare, la Coupe des nations, remportée l’an passé par la Grande-Bretagne, se déroulera vendredi après-midi à 14h30. Le Grand Prix, dont le tenant du titre McLain Ward ne pourra pas remettre sa victoire en jeu, commencera lui dimanche, à 15h15.

Malgré une notable absence des cavaliers allemands, tous présents au CSI 5* de Hambourg chez eux, le plateau présent à Rome sera sûrement l’un des plus prestigieux de la saison. Le médaillé de bronze en individuel des Jeux olympiques de Rio Eric Lamaze sera de la partie. L’Italie, chez elle, a naturellement sorti ses meilleures cartouches. L’un des leaders de l’équipe, Piergiorgio Bucci, montera son élégant Casallo Z. Le très en forme Lorenzo de Luca y sera également, associé notamment à Ensor de Litrange LXII. Pour les Pays-Bas, la tête d’affiche sera le champion d’Europe et du monde Jeroen Dubbeldam, qui sautera avec fidèle SFN Zenith.

Une sacrée équipe de France sera présente à Rome ce week-end, puisqu’elle compte trois des quatre couples champions olympiques. Kevin Staut montera Rêveur de Hurtebise*HDC, Roger-Yves Bost emmènera Sydney Une Prince, Philippe Rozier sellera son fidèle Rahotep de Toscane, et Pénélope Leprevost y participera elle avec Vagabond de la Pomme. Mathieu Billot devrait être réserviste avec Shiva d’Amaury.

Rome CSIO5*-NC Europe Division 1