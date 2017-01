Coupe du monde Amsterdam : Werth imbattable

90,720. C’est la très belle note qui a permis à Isabell Werth/Weihegold (Don Schufro), victorieux l’an passé, de s’imposer dans la Reprise Libre en Musique, samedi à Amsterdam. La veille, le duo, gagnait le Grand Prix avec une note de 82,120 devant le Néerlandais Hans Peter Minderhoud/Flirt Glock’s (Florestan I) et le Britannique Carl Hester/ Nip Tuck (Don Ruto). Dans la Libre, l’Allemande n°1 mondiale n’a pas tremblé déroulant une reprise parfaite. Elle distançait de nouveau Carl Hester/ Nip Tuck (83,325) et le Suédois Patrik Kittel/Déja (Silvano), noté de 80,269. Les locaux Hans Peter Minderhoud et Edward Gal (Voice Glock´s), favoris à domicile, n’ont pas séduit les juges terminant respectivement 4e et 5e.

Prochaine étape à Neumünster (Allemagne) du 16 au 19 février.