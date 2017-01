Coupe du monde : le circuit se poursuit à Zurich

Dimanche à 14h30, ils s’élanceront dans le Grand Prix Coupe du monde. A domicile, les Suisses seront les hommes forts de l’épreuve. Pius Schwizer et PSG Future (Cash and Carry), vainqueurs l’an passé, font figure de favoris. Ils auront à leurs côtés le champion olympique 2012 Steve Guerdat (Bianca, Corbinian) et Romain Duguet/Quorida de Treho, vainqueur à Helsinki (Finlande) le 23 octobre. La surprise pourrait toutefois venir du jeune Martin Fuchs (Clooney 51), 9e du classement Coupe du monde. Le leader, Kevin Staut (Aran), sera de la partie. Le Français, très régulier depuis le début du circuit, sera un véritable adversaire pour les Helvétiques. La Mannschaft fera également le déplacement et alignera le n°1 mondial Daniel Deusser (Cornet d’Amour, Happiness van’t Paradijs), Christian Ahlmann (Epleaser van’t Heike, Taloubet Z) et Ludger Beerbaum (Casello, Chaman, Chiara 222).