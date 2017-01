Coupe du monde Zurich : la surprise Aznar

Il n’était pas favori et pourtant. Dimanche après-midi, Eduardo Alvarez Aznar, 106e du classement mondial, a dominé la concurrence dans le Grand Prix. En piste avec un fils de L’Arc de Triomphe, Rokfeller de Pleville, l’Espagnol a réalisé un barrage 1’’83 plus rapide que l’Autrichien Max Kühner (44e mondial) engagé avec Cornet Kalua (Cornet Obolensky). Le Colombien Carlos Lopez, 128e mondial, et Admara, vainqueurs de la Coupe du monde à Madrid (Espagne) le 11 décembre, complétaient le podium. Gagnant d’une 150 samedi avec Van Gogh (Numero Uno), l’Allemand Marco Kutscher a pris la 5e place avec son autre cheval, Clenur derrière le Britannique William Whitaker/Utamaro d’Ecaussines. Auteurs d’une faute au barrage Paul Estermann/Lord Pepsi, Pénélope Leprévost/Vagabond de la Pomme et Werner Muff/Pollendr ont terminé respectivement 6,7 et 8e.

Prochaine étape à Bordeaux (France) du 3 au 5 février.