CSI4* de Liverpool : à qui sourira 2017 ?

Après le passage à la nouvelle année, que le concours de Liverpool célébrera juste après son épreuve de puissance samedi soir, le Grand Prix du CSI4* se courra lundi 2 janvier dans la soirée. Bien évidemment, nombreux sont les Britanniques engagés dans la compétition, qui mêle sport, spectacles et festivités de nouvel an. La famille Whitaker sera dignement représentée : Michael, John, William et Joe seront de la partie, comme les amazones Laura Renwick, Nicole Pavitt ou Chloe Aston. Le public d’Outre-Manche supportera quelques uns de ses meilleurs cavaliers, à choisir entre Tim Stockdale, William Funnel, Guy Williams ou surtout, Scott Brash, 13e au classement mondial et 6e au classement Coupe du Monde, ce qui en fait actuellement le meilleur Britannique. Le cavalier a bien fini l’année, en se classant 3e dans le Grand Prix Coupe du Monde de Londres mi décembre. Billy Twomey, pour l’Irlande, viendra également retenter sa chance et a amené avec lui quelques uns de ses compatriotes : Denis Lynch, 27e mondial et 8e dans le Grand Prix Coupe du Monde de La Corogne début décembre, Anthony Condon ou Shane Breen tenteront également de tirer leur épingle du jeu. La Belgique pourra compter sur deux de ses représentants, Constant Van Paesschen et Wilm Vermeir, comme l’Allemagne, avec Tobias Meyer et Felix Hassman. Les Tricolores, qui sont allés en nombre à Malines le week-end précédent, ne se déplaceront pas pour l’occasion Outre-Manche. Dix épreuves sont au programme de l’événement. Quatre épreuves dont une à barrage (150), une au chrono (145) et la puissance se tiendront samedi 31 décembre. Trois épreuves sont de nouveau programmées le lendemain, dont le petit Grand Prix 150, qui se courra à partir de 21h40. Enfin, au programme de la 3e journée de compétition, trois épreuves dont le Grand Prix 160, point d’orgue du concours.