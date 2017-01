CSI4* de Liverpool : doublé de Billy Twomey

Pour la deuxième année consécutive, Billy Twomey et Diaghilev ont prouvé qu’ils étaient imbattables à Liverpool. Lundi soir, le couple a réalisé le doublé grâce à deux tours sans pénalité et un chronomètre 1’’61 plus rapide que son compatriote John Whitaker engagé avec Ornellaia (For Pleasure). Le duo a ainsi confirmé sa très bonne forme du moment après sa victoire le 10 décembre dernier dans l’étape Coupe du monde à La Corogne (Espagne) et une 2e place dans une 155 à Vérone (Italie) le 12 novembre.

Seul non Britannique à poindre parmi les huit meilleurs, le Suédois Peder Fredricson a pris la 3e place avec son partenaire olympique All In (Kashmir van Schuttershof). Belle performance pour Robert Bevis, 262e du classement mondial, qui s’est hissé à la 4e place avec Courtney Z devant Robert Smith et Bavi. Pénalisés d’une faute au second tour, Peter Charles/Stapleton Mist et Robert Whitaker/Catwalk IV ont terminé respectivement aux 6 et 7e places. Joseph Clayton, 449e mondial, complétait la liste des appelés à la remise des prix avec Con Man Jx.