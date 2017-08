Deauville acceuille la première édition du Longines Deauville Classic

Ce concours de saut d’obstacles international est soutenu par Longines, qui depuis 1912, date de son premier soutien à un concours hippique, est devenu le partenaire des évènements équestres les plus prestigieux. En 2013, la marque a même signé un partenariat historique avec la FEI*. Aujourd’hui, avec ce nouvel événement normand, Longines a voulu encore davantage renforcer son implication dans le saut d’obstacles de haut niveau en France.

Au programme de ce concours où les plus grands cavaliers mondiaux sont attendus, des épreuves labellisées CSI 3* et CSI 1* et surtout, le très attendu Grand Prix Longines de la Région Normandie à 1,50m le dimanche après-midi, qui sera le point d’orgue de cette prestigieuse compétition.

En parallèle de la compétition, les visiteurs pourront également découvrir de nombreuses animations. À 18h30 le vendredi se tiendra ainsi la Longines Race, une épreuve spéciale où sept équipes composées d’un jockey, d’un cavalier de saut d’obstacles et d’un joueur de polo s’affronteront lors d’un échange interdisciplinaire hors du commun. Les plus grands noms des courses hippiques participeront à cette épreuve : Christophe Soumillon, Olivier Peslier, Jacques Ricou… Côté jumping, Julien Épaillard, Timothée Anciaume ou Philippe Rozier devraient être de la partie pour ce moment mêlant sport et détente. Dominique Bœuf, le célèbre jockey français quatre fois cravache d’or qui pilote l’organisation de cette l’épreuve, explique : ’’La Longines Race est vraiment une épreuve d’exception. C’est la première compétition au monde où l’on associe ces trois sports ! Nous aurons deux courses courues par les cavaliers de polo et de CSO, une épreuve de sauts pour les jockeys et un tir d’agilité pour les joueurs de polo. Maintenant que je monte en concours hippique, je m’aperçois que ceux qui aiment les chevaux ont vraiment envie de se croiser. La Longines Race, c’est l’occasion de se retrouver autour du cheval et de pouvoir partager nos connaissances, nos expériences et passer un moment fantastique tous ensemble.’’