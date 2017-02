Dernier rendez-vous à Göteborg pour le circuit Coupe du monde

Dernier appel pour les cavaliers qui veulent composter leur ticket pour la finale de la Coupe du monde ! Sur la route d’Omaha (Nebraska), hôte de la finale de la Coupe du monde, Göteborg (Suède) est le dernier arrêt. Et c’est maintenant ou jamais que les cavaliers qui ne sont pas encore qualifiés vont devoir sortir une belle performance. Si les jeux sont déjà fait pour le Tricolore Kevin Staut, l’Italien Lorenzo de Luca, l’Irlandais Denis Lynch ou encore l’Allemand Ludger Beerbaum, qui occupent les quatre premières places du classement provisoire, d’autres vont devoir ne pas se rater dimanche, dans ce dernier Grand Prix Coupe du monde de la saison. Pour rappel, seuls les dix-huit meilleurs composteront leur ticket pour le Nebraska.

On peut dire que quinze cavaliers sont en ballotage pour se qualifier pour la finale. Le Britannique Scott Brash ou encore le Belge Pieter Devos, parmi ceux-là, viendront valider ou non leur qualification, tout comme l’Allemand Holger Wulschner, qui n’imaginait sans doute pas venir chercher sa qualification en début de saison, rendue possible grâce à ses excellents résultats en fin d’année 2016, notamment au CSI 5*-W de Malines (Belgique).

Côté tricolore, ils seront cinq en piste. Déjà qualifié depuis un moment, Kevin Staut viendra répeter ses gammes, sans pour autant monter Rêveur de Hurtebise*HDC, qu’il devrait emmener à Omaha. Ce week-end, il sera associé à Ayade de Septon*HDC, Unna de Kerglenn et Vendôme d’Anchat. En bonne voie pour le Nebraska, Simon Delestre, sur Chesall Zimequest, Hermès Ryan des Hayettes, et Troika d’Enfer, et Roger-Yves Bost, avec Sydney Une Prince et Tesway de la Batia, vont venir signer la bonne performance qu’il leur manque pour composter définitivement leur ticket. Quant à Olivier Robert, il jouera son va-tout dans le Grand Prix avec Quenelle du Py, épaulée par Fleur de Lune. Brillant à Bordeaux, Aldrick Cheronnet sera également en piste avec Tanael des Bonnes.