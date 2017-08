Des Bleus au top dans la Coupe des nations de Hickstead

La compétition a débuté de belle manière dès le Grand Prix de vendredi pour nos tricolores. Pierre Volla en selle sur sa pétillante Badinda Altena s’impose dans l’épreuve, devant l’Américaine Chase Hickok et la Néerlandaise Katja Gevers. Arnaud Serre et Ultrablue de Massa terminent cinquième avec la note de 70.820%, une performance honorable pour ce couple qui prend de l’expérience à ce niveau. Marie-Émilie Bertenoux qui concourrait en individuel avec son Quartz of Jazz réalise une reprise notée 70.200% et prend la septième. Ludovic Henry et After You, ainsi que Nicole Favereau et Ginsengue réalisent des reprises respectivement à 70.120% et 68.380% et prennent les neuvième et dix-septième places. L’équipe de France s’empare ainsi provisoirement de la tête du classement.

Le climat d’Outre-Manche n’a pas été très clément avec les cavaliers pendant le Grand Prix Spécial, samedi. Cependant, la pluie a bien réussi à nos cavaliers tricolores. Pierre Volla et Badinda Altena remportent une nouvelle fois l’épreuve à 71.098%. Ils voient ainsi compter leur score pour l’équipe. Arnaud Serre s’élançait lui aussi dans le Grand Prix Spécial, et termine comme la veille à la cinquième place grâce à une reprise notée 69.847%, sa performance s’ajoute également au score de la France.

La Reprise Libre en Musique s’est couru hier à Hickstead. La meilleure performance française est signée par Marie-Émilie Bretenoux et Quartz of Jazz qui prennent une belle quatrième place en individuel avec 70.650%. Ludovic Henry et After You qui concourraient pour l’équipe dans cette épreuve, les talonnent de près grâce à une reprise notée 70.230%. Meilleure performance de l’équipe, c’est son score qui s’ajoute au compteur de la France. Nicole Favereau et Gisengue étaient aussi au départ de l’épreuve. Elles prennent la huitième place en déroulant une reprise notée 69.600%.

Grâce à ces bons résultats de nos Tricolores, qui témoignent d’une évolution progressive des cavaliers français, l’équipe de France décroche la médaille d’or de la Coupe des nations d’Hickstead. La victoire des bleus qui terminent avec un score de 424.811 se joue à quelques dixièmes de points devant les Pays-Bas (424.053). Les États-Unis complètent le podium avec 421.920 points.