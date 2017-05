Dix Français à l’assaut du mythique concours complet de Badminton

Ils sont près de cent venus de douze pays différents au départ de cette épreuve mythique qui sert également de support à la troisième étape du circuit FEI Classics, qui rassemble les six CCI 4* existant au monde.

Évidemment, le plateau sera de taille. De retour du CCI 4* de Lexington, l’Allemand Michael Jung avec La Biosthétique Sam, tentera le doublé lui qui, l’an passait, remportait dans la même foulée les CCI 4* de Lexington et de Badminton. Celui du Kentucky en poche, se mettra-t-il également le concours complet ?. Sa compatriote Bettina Hoy pourrait elle aussi signer une grosse performance avec Designer 10. L’Allemagne pourra également compter sur Ingrid Klimke sur Horseware Hale Bob. Le légendaire Mark Todd, lui, viendra dans l’espoir d’accrocher la victoire, aussi bien avec Leonidas II qu’avec NZL Campino. Même chose sans doute pour le tout aussi légendaire Andrew Nicholson, accompagné de Qwanza et Nereo. La délégation étrangère comptera aussi l’Australien Andrew Hoy, avec The Blue Frontier et Rutherglen, ainsi que Paul Tapner, sur Bonza King of Rouges et Chris Burton avec Graf Liberty. Côté Britannique, ils seront évidemment nombreux, et les yeux seront sans doute braqués sur Laura Collett avec Grand Manoeuvre, ou encore sur Oliver Townend avec MHS King Joules ou Samuel Thomas II.

Nombre d’engagés français record puisqu’ils seront dix couples au départ ! Cédric Lyard viendra avec Cadeau du Roi et Qatar du Puech Rouget, Astier Nicolas montera son olympique Piaf de B’Neville. Repêché, Jean Teulère sera associé à Matelot du Grand Val tandis que Thibaut Vallette montera Qing du Briot*ENE-HN. Gwendolen Fer tentera sa chance avec Romantic Love, qui avait déjà couru l’an passé, et Pascal Leroy sera avec Minos de Petra. Hélène Vattier sera en selle sur Quito de Balière, Sidney Dufresne sur Reliquaire et Caroline Chadelat sur Kadessia.