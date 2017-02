Frédéric David poursuit sa belle moisson à Al-Aïn

Apothéose de ce week-end de CSIO 5* à Al-Aïn, le Grand Prix, à l’image de la Coupe des nations de jeudi, s’est révélé délicat, posant quelques problèmes à plusieurs des favoris. Ainsi, Patrice Delaveau, associé à Aquila*HDC, Adeline Hécart, avec Pasha du Gué, le Suisse Tomain Duguet sur TwentyTwo des Biches ou encore le Marocain Abdelkebir Ouaddar sur Quickly de Kreisker ont écopé de deux fautes sur la piste. Le champion olympique Philippe Rozier, lui, a préféré jeter l’éponge avec Rahotep de Toscane, qui aura sans l’ombre d’un doute d’autres occasions de briller durant la saison. D’autres sont passés plus prêts de décrocher leur ticket pour la seconde manche, à l’instar du Russe Vladimir Tuganov sur Suspens Floral, ou encore l’Allemand David Will sur Monodie H. Manque de chance pour l’Espagnol Luis Jesus Escobar sur Councelor, qui signe le moins rapide des quatorze sans-faute pour seulement treize places en seconde manche.

Trois parcours à plus de huit points ont confirmé que signer le parcours parfait en première manche n’était pas gage de bon résultat final. L’Irlandais Michael Duffy sur Belcanto Z ou encore la Suissesse Christina Liebherr sur LB Eagle Eye ont fait partie des quatre cavaliers à huit points, tandis que trois, dont l’Allemand Mario Stevens sur Baloubet 4, signent la faute de trop. C’est donc le chronomètre qui a départagé les trois double sans-faute. L’Italien Francesco Turturiello sur Quinoa des Prés doit se contenter de la troisième place pour quinze centièmes. Belle prestation de Frédéric David, même si plus de deux secondes le séparent du leader sur Equador van’t Roosakker. Mais le plus rapide a incontestablement été l’Italien Paolo Paini, vainqueur méritant sur Ottava Meraviglia di Ca’San G.