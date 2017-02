Henrik von Eckermann triomphe à domicile à Göteborg

Ce dernier Grand Prix Coupe du monde s’est révélé à l’image de la saison : sans difficulté majeure, permettant à un maximum de cavalier de se qualifier pour le barrage. Ainsi, sur les seulement trente-deux partants, douze ont décroché leur ticket pour la finale au chronomètre. Ce qui n’a pas empêché malgré tout de laisser de grands noms sur le carreau. L’Allemand Marco Kutscher, sur Van Gogh, le Britannique Scott Brash sur Hello M’Lady, le Tricolore Roger-Yves Bost sur Sydney Une Prince, l’Allemand Marcus Ehning sur Prêt A Tout ou encore le Suédois Rolf-Göran Bengtsson sur l’excellent Casall Ask ont ainsi tous écopé de la faute de trop. Le score a été un peu plus lourd pour l’Italien Lorenzo de Luca, huit points associé à Halifax van het Kluizebos, ou le Norvégien Geir Gulliksen, douze points avec Edesa S Banjan. Pour le Normand Kevin Staut non plus, les choses ne se sont pas passées comme prévues et le champion olympique a préféré abandonner après une grosse frayeur dans une combinaison avec Ayade de Septon*HDC, qui avait déjà remporté l’épreuve majeure de vendredi, sur la piste de la Scandinavium Arena de Göteborg.

Du côté des douze finalistes, la moitié des qualifiés n’a pu resigner un parcours sans-faute. Ce fut notamment le cas de l’Irlandais Denis Lynch, sur All Star 5, de l’Allemand Christian Ahlmann, sur Colorit, et du Lorrain Simon Delestre, avec Chesall Zimequest, qui écope tous d’une faute. Pas assez rapide pour prétendre au podium final, l’Allemand Holger Wulschner, sur BSC Skipper (41″03), et le Britannique Robert Smith, avec Bavi (38″60), doivent se contenter des sixième et cinquième places. Ça ne passe pas loin pour l’Aquitain Olivier Robert, qui signe malgré tout une très belle quatrième place avec Quenelle du Py (38″52). Mais quelques centièmes vont placer devant lui les Néerlandais Leopold van Asten, sur VDL Groep Zidane (38″06) et Maikel van der Vleuten, sur VDL Groep Verdi (36″83). Pour quelques centièmes, c’est le Suédois Henrik von Eckermann qui va finalement s’imposer à domicile, associé à la jeune Mary Lou 194 (36″76). De quoi récompenser le travail de longue haleine du Suédois, qui s’est récemment installé à son compte.

Les résultats ici