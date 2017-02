Isabell Werth met à nouveau tout le monde d’accord à Göteborg

Voilà une autre victoire dans l’escarcelle d’Isabell Werth. Sur le circuit Coupe du monde, cette année, l’Allemande aura mis tout le monde d’accord. Victorieuse avec Weihegold OLD puis avec Don Johnson, l’Allemande s’est aujourd’hui imposée avec le jeune Emilio, un Wesphalien de onze ans. Et voilà une troisième monture de choix qualifiée pour la finale de la Coupe du monde puisque l’Allemande a dépassé les 80% dans le Grand Prix et dans la Reprise Libre en Musique. Sur la piste de la Scandinavium Arena de Göteborg (Suède), elle a accroché la moyenne de 84.030%. Largement de quoi dépassé le local Patrik Kittel, qui signe tout de même une très belle performance avec Delaunay (80.910%), surement porté par le fait de jouer à domicile. Toujours étant que cette deuxième place devrait lui permettre de composter son ticket pour Omaha (Nebraska), où se déroulera la finale fin mars, lui qui était encore loin d’être parmi les neuf meilleurs avant ce rendez-vous. Comme hier dans le Grand Prix, l’Allemande Jessica von Bredow-Werndl complète le podium avec son fidèle Unee BB (80.845%). En quête d’une validation de sa qualification, l’Allemande Fabienne Lütkemeier a tenu son pari, prenant la quatrième place avec D’Agostino FRH.

Mais les jeux ne sont pas encore définitivement faits puisque les dresseurs ont encore un rendez-vous à honorer, celui de ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas), le deuxième week-end de mars. Ceci dit, le suspense risque bien d’être tué dès le début puisqu’Isabell Werth y a déjà annoncé sa présence, associée à Don Johnson, le cheval avec lequel elle s’imposait à Neumünster. Après cela, la numéro un mondiale n’aura plus qu’à décider avec quelle monture elle tentera de s’imposer lors de la finale, même si son choix premier va vers Weihegold, la jument qui lui a permis de rentrer des Jeux olympiques de Rio avec une médaille d’or par équipes et une médaille d’argent individuelle. “C’est très agréable d’avoir autant de chevaux en si bonne forme et en même temps”, s’est-elle réjoui. Comme on la comprend.