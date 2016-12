Jumping : Bost s’octroie l’étape de Malines

40 couples étaient ce vendredi au départ de la dernière étape Coupe du Monde de l’année 2016 à Malines, en Belgique. Une occasion d’engranger pour les cavaliers de précieux points, avant de mettre un pied en 2017 et de songer à la prochaine étape, la 10e, qui se courra à Leipzig en Allemagne, du 19 au 22 janvier. C’est la cavalière finlandaise, Juulia Jyläs, numéro 3 à prendre le départ, qui a ouvert le bal des sans faute. Un peu plus d’un quart des couples sont parvenus ainsi à se sortir des difficultés imposées par le chef de piste belge, Lucien Somers. 12 couples, dont Kevin Staut/Ayade de Septon et HDC, en tête du classement provisoire Coupe du Monde, et Roger-Yves Bost/Sydney Une Prince parviennent à boucler un parcours sans faute. L’Italien Lorenzo de Luca, 2e du classement, réussit lui aussi à sortir de piste sans aucune pénalité avec son bon Armitages Boy.

La bataille s’annonce ainsi rude au barrage. Première à s’élancer, la Finlandaise pose une belle option sans prendre tous les risques pour autant. Elle est immédiatement rattrapée par l’Espagnole Pilar Lucrecia Cordon et l’Allemand Holger Wulschner, tous les deux sans faute, mais encore au dessus des 40 secondes. Sixième à prendre le départ, le cavalier belge Jos Verlooy, évidemment encouragé par son public, améliore la performance : bouclant un parcours sans pénalité, il parvient à abaisser le chrono sous la barre des 40 secondes. Le jeune Irlandais Bertram Allen s’y essaie, améliore encore le chrono mais y laisse 4 points de pénalité, comme le cavalier des Pays-Bas, Harrie Smolders. Lorenzo de Luca commettant quatre points, la porte est grande ouverte pour Staut s’il souhaite conforter sa place de leader sur le circuit. En compagnie d’Ayade, le Tricolore prend tous les risques et chute sur un oxer. Un incident a priori sans gravité. Beaucoup plus heureux, l’autre couple tricolore au départ du barrage, Roger-Yves Bost, tente lui aussi le tout pour le tout. Mais voit pour sa part la prise de risque payante : le couple parvient à boucler son parcours sous la barre des 39 secondes! Il s’empare ainsi de la victoire de cette dernière étape Coupe du Monde de l’année.