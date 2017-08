L’équipe de France pour les championnats d’Europe est faite !

Les couples sélectionnés sont :

– Mathieu Billot et Shiva d’Amaury JO/JEM, propriété de Serge Batailler

– Roger-Yves Bost et Sangria du Coty JO/JEM, propriété de Equiblue et E.u.r.l. Bosty Jump

– Marc Dilasser et Cliffton*Bélesbat JO/JEM, propriété de S.c.e.a. Haras de Belesbat

– Pénélope Leprévost et Vagabond de la Pomme JO/JEM, propriété de Geneviève Mégret, du Haras de Clarbec

– Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise*HDC JO/JEM, propriété de S.a.r.l. Haras des Coudrettes

Les noms des quatre couples à se produire lors des championnats d’Europe devraient être communiqué le 21 août 2017, à l’issue de l’épreuve d’échauffement. La première épreuve des championnats se tiendra le 22 août.