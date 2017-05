L’Officiel de France ouvre ses portes à La Baule

Seule et unique Coupe des nations sur le territoire français, le tracé des pistes sera confié au Français Frédéric Cottier. Le vendredi à 14 heures se tiendra la deuxième étape de la Division 1 européenne du circuit Coupe des nations FEI. Huit nations prendront le départ cette année : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, vainqueurs de l’épreuve en 2016, la Suède, la Suisse. Toutes les équipes, excepté la Belgique, ont choisi l’étape bauloise pour marquer des points en vue de la qualification pour la finale de Barcelone qui se déroulera du 28 septembre au 1er octobre 2017. L’équipe de France sera composée de Cédric Angot et Saxo de la Cour, Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, Bernard Briand Chevalier et Qadillac du Heup, Pénélope Leprévost et Flora de Mariposa, ainsi que Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise*HDC.

Deux autres temps forts rythmeront le week-end : le mythique Derby, qui mêlera obstacles traditionnels et obstacles naturels dans un parcours plus long, qui se tiendra samedi après-midi, et, évidemment, le Grand Prix, épreuve reine aux couleurs de Longines, où tous les cavaliers rêveront de s’imposer dimanche.