La France a choisi où marquer des points sur le circuit FEI Coupe des nations

Pour la saison 2017, huit équipes composeront la Division 1 du circuit Coupe des nations, le circuit de compétition par équipes de la FEI. Pays-Bas, Irlande, Allemagne, Suisse, Suède, France, Italie et Espagne, s’affronteront donc sur huit étapes afin de tenter de se qualifier pour la finale, qui aura lieu fin septembre 2017 à Barcelone (Espagne).

La règle du jeu est simple : ces huit nations doivent choisir six étapes auxquelles elles participeront et où elles marqueront des points en vue d’obtenir leur qualification. Seuls les quatre meilleurs résultats seront comptabilisés à la fin de la saison, et les sept équipes les mieux placées au classement général pourront aller défendre leurs chances à Barcelone. La huitième, elle, se verra reléguée en deuxième Division.

Pour la France, les jeux se feront à Lummen (Belgique), La Baule (France), Rome (Italie), Saint-Gall (Suisse), Hickstead (Grande-Bretagne), et Dublin (Irlande). Si les Bleus sont invités par les organisateurs, ils pourront également participer aux CSIO 5* de Rotterdam (Pays-Bas) et Falsterbo (Suède), sans y marquer de points.

Du 11 au 14 mai prochain, le CSIO 5* de La Baule, deuxième rendez-vous au calendrier du circuit, marquera l’étape française. Sept équipes tenteront de marquer des points sur la pelouse du Stade François-André : les Pays-Bas, l’Irlande, l’Allemagne, la Suisse, la Suède, l’Espagne, et, évidemment, la France.