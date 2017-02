La France attaque le circuit Coupe des nations du bon pied à Al-Aïn

Déjà championne olympique, la France continue de régner sur le saut d’obstacles mondial en remportant, cet après-midi, la première Coupe des nations de l’année à Al-Aïn, aux Émirats arabes unis. Pourtant, la bataille a été rude, notamment avec le Qatar et l’Italie, qui finissent la première manche à égalité avec la France (quatre points). Mais, grâce notamment aux sans-faute de Philippe Rozier sur Rahotep de Toscane, Frédéric David sur Equador van’t Roosakker et Patrice Delaveau sur Aquila*HDC en seconde manche, la France a su faire la différence alors que ses rivales commettaient d’irréparables fautes.

Malgré tout, la compétition a été intense jusqu’au bout, pour le plus grand plaisir des spectateurs, mais aussi des acteurs, comme l’a souligné Philippe Rozier, sélectionneur national français. « Le chef de piste, Bernardo Costa Cabral, a réussi à monter un beau parcours, bien équilibré. Avoir une compétition avec seulement trois double sans-faute et des équipes ex-aequo veut dire qu’il fait un très bon travail. » Le Suisse s’est également montré très satisfait de la performance d’Adeline Hécart, vingt-et-un ans, la benjamine de cette équipe de France, qui a su trouvé les moyens de conjurer un mauvais premier tour, pénalisé d’un refus de Pasha du Gué à l’entrée du triple. Autre élément qui avait de quoi ravir celui qui a su mener la France à l’or olympique cet été, le doublé inscrit aujourd’hui puisque la France avait déjà remporté cette Coupe des nations l’an passé. « C’est un bon présage de gagner ici car, si les choses se passent comme l’année dernière, alors nous allons gagner une grosse échéance ! » Plus sérieusement : « Le but cette année est de rester en Division 1 européenne et de se qualifier pour la finale mondiale de Barcelone. Nous allons vraiment tout mettre en œuvre pour remporter le CSIO 5* de La Baule, qui est le nôtre. Mais, pour l’instant, je pense à la finale de la Coupe du monde Longines, qui aura lieu à Omaha fin mars, et nous ferons les plans après cela ! »

Derrière, on retrouve l’Allemagne et la Suisse (quatrièmes), l’Irlande (sixième), les Émirats arabes unis (septième) et la Grande-Bretagne (huitième). Bons derniers, les Émirats arabes unis n’ont pas pu prendre part à la seconde manche.