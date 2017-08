La France comme à la maison au haras du Pin

Le Grand Complet, organisé au cœur du Haras du Pin, est l’un des concours français les plus réputés et avait l’honneur d’accueillir la seule étape française du circuit FEI Coupe des nations.

Le dressage du CICO 3*, support du circuit Coupe des nations FEI, a débuté jeudi en fin d’après-midi. Les premiers couples de chaque équipe se sont élancés tout au début avant les premiers individuels. Premier à s’élancer pour l’équipe de France, Nicolas Touzaint associé à Topsecret d’Eglefin réalise une belle prestation avec une reprise notée 43.30 points. Le deuxième couple tricolore, Thibault Fournier et Siniani de Lathus signe une reprise à 40.7 points de pénalité, prenant le leadership au provisoire. Puis Lionel Guyon et Tactic de Lalou bouclent également une belle reprise avec 41.9 points. Dernier équipier à s’élancer, le champion olympique Karim Laghouag et son étalon Entebbe de Hus signent une reprise en 40.7 points, à égalité avec Thibault Fournier. La France prend le leadership avec près de 20 points d’avance sur la Grande-Bretagne deuxième et l’Allemagne troisième.

Samedi, les couples ont troqué les fracs de dressage et les chapeaux pour leur tenue de guerrier, casaques et toques de cross. Parti en ouvreur pour l’équipe de France, Nicolas Touzaint boucle le cross sans pénalité aux obstacles avec une seconde de retard, il est pénalisé de 0.4 points portant son total de points à 43.7 points. Thibault Fournier et Siniani de Lathus écopent de vingt points de pénalité aux obstacles et de 16.8 points pour temps dépassé reculant à la cinquante-quatrième place provisoire. Le troisième équipier, Lionel Guyon qui signait son retour dans la sélection nationale avec son jeune Tictac de Lalou boucle lui aussi un cross sans-faute aux obstacles. Avec un total de 42.7 points, ils remontent de la quatrième à la troisième place. Enfin, dernier couple en piste, les champions olympiques Karim Laghouag et Entebbe de Hus réalisent le maxi. Ils conservent la deuxième place du classement provisoire à tout juste quatre points derrière l’Australien Christopher Burton.

Dimanche en début d’après-midi, place au test de saut d’obstacles. Nicolas Touzaint et Topsecret d’Eglefin sortent de piste avec quatre points de pénalité. Lionel Guyon et Tactic de Lalou réalisent un parcours parfait, tout de suite imités par Karim Laghouag et Entebbe de Hus, avant-derniers à s’élancer qui se jouent également des difficultés du parcours, synonyme de victoire par équipes ! Avec un total de 131.1 points, les Bleus s’imposent devant la Grande-Bretagne, 165.5 points, et l’Allemagne, 179.3 points.

Au classement individuel, cinq français sont dans le top huit, Karim Laghouag en deuxième position, Lionel Guyon troisième, Nicolas Touzaint quatrième. Le champion olympique par équipes à Rio Mathieu Lemoine impressionne pour son retour en 3* avec une belle cinquième place associé à Tzinga d’Auzay. Benjamin Massié en selle sur Une Eau Vive Dubanier termine à la huitième place. L’Australien Christopher Burton s’impose associé à Quality Purdey.