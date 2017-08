La France deuxième au provisoire des championnats d’Europe Longines de concours complet

Les meilleurs couples européens de concours complet sont au rendez-vous pour le championnat d‘Europe seniors qui se déroule cette année à Strzegom dans le sud-ouest de la Pologne. Avec dix-neuf nations au départ de ce championnat, représentées par soixante-dix-sept couples dont treize se disputent le titre européen par équipes avec trois ou quatre couples en compétition, l’Euro 2017 s’annonce riche en rebondissements.

Côté français, les couples engagés sont Sidney Dufresne et Trésor Mail, Thomas Carlile et Upsilon, Gwendolen Fer et Traumprinz, Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN, ainsi que Cédric Lyard et Qatar du Puech Rouget et Matthieu Vanlandeghem et Trouble-Fête*ENE-HN en individuel.

Les épreuves de ce triathlon équestre se déroulent comme à l’accoutumé sur quatre journée de compétition. Les deux premiers jours sont consacrés au dressage. Chaque couple présente un programme imposé identique sur le rectangle de dressage de 60×20 mètres. Trois juges placés en bord de piste attribuent des notes exprimées en pourcentage au fur et à mesure du déroulement de la reprise. La note finale est convertie en points de pénalités. Le couple avec le score le plus proche de zéro l’emporte. Deux couples tricolores étaient au départ de cette première journée. Sidney Dufresne a ouvert le bal pour les Bleus avec son étalon Trésor Mail. Il effectue une bonne reprise et sort de piste avec un score de 41.5 points. ’’Je suis très content de mon cheval. Il a fait du bon travail. Deux petites fautes nous coutent quelques points mais c’est globalement satisfaisant. Mon rôle d’ouvreur me tient à cœur, le cheval va bien sur le cross, il a fait une très bonne saison cette année et l’année dernière. On va essayer de faire de notre mieux pour boucler le parcours sans faute et dans le temps.’’

En début d’après-midi, Thomas Carlile et Upsilon ont à leur tour présenté une très belle reprise et s’offrent une seconde place au provisoire avec 34.4 points. ’’Je suis très content de mon cheval qui n’a que neuf ans et court ici son premier championnat. C’est une belle note et je suis très satisfait du comportement d’Upsilon, il fait preuve de beaucoup de maturité, il est très serein et ça me laisse espérer le meilleur pour lui. Demain, il fera une séance de travail plus léger avec beaucoup d’étirement pour qu’il soit bien dans son corps pour le cross de samedi.’’

L’épreuve est dominée en ce premier jour par l’Allemande Bettina Hoy qui bat le record des notes jamais obtenues en dressage de concours complet en championnat d’Europe avec 24.6 points, soit 83.59% des points. Au classement général par équipes, la France est en deuxième position derrière l’Allemagne et devant la Grande-Bretagne.

Demain, rendez-vous dès 10h15 pour le premier couple en piste pour la seconde journée de dressage. Matthieu Vanlandeghem sera en piste à 10h22 et Cédric Lyard à 10h43 pour les individuels tricolores. Pour l’équipe, Gwendolen Fer sera en piste à 11h54 et le Lieutenant-Colonel Thibaut Vallette en terminera pour les français à 15h39.