La France deuxième dans la Coupe des nations de Lummen

Pour cette première étape, l’équipe de France était formée autour de Pénélope Leprévost, habituée des grands rendez-vous, et a permis au public de découvrir des couples montants du saut d’obstacle français. Après le tirage au sort, l’équipe de France s’est élancée en deuxième position. Philippe Guerdat, sélectionneur national, et l’équipe fédérale avaient choisi Cédric Angot avec Saxo de la Cour comme ouvreur. Mission qui n’a pas fait trembler le couple, qui réalise un parcours parfait en première manche et permet à l’équipe de France d’aborder la compétition en confiance. Deuxième couple à s’élancer, Maëlle Martin avec Giovani de la Pomme poursuivent sur la même lancée en offrant un deuxième parcours sans pénalité à la France. Au tour de Bernard Briand-Chevalier avec Qadillac du Heup d’entrer en piste. Ils font tomber une barre et totalisent quatre points de pénalités à la fin de leur tour. Avec un nouveau parcours sans pénalité réalisé par Pénélope Leprevost avec Ratina d’la Rousserie, l’équipe de France aborde la seconde manche seule en tête, avec un score total vierge.

Rien n’est cependant joué et le deuxième acte s’annonce très serré. Cédric Angot est pénalisé d’une barre, et Bernard Briand Chevalier fait une faute à la rivière. Ils terminent tous les deux à quatre points de pénalités. Maëlle Martin ne réussit pas à réitérer le sans-faute de la première manche. Une grosse faute sur la rivière déstabilise le couple qui termine avec douze points aux obstacles. Le parcours à nouveau parfait de Pénélope Leprévost ouvre la porte du barrage à l’équipe de France, qui devra se mesurer à l’Allemagne et à la Belgique, représentées respectivement par Andre Thieme, sur Conthendrix, et Pieter Devos, avec Dream of India Greenfield.

C’est le barrage qui permettra de départager les trois nations à égalité de points. Pénélope Leprévost et Ratina d’la Rousserie, troisième et dernier couple à s’élancer sur la piste réalisent à nouveau un tour sans pénalité. Malheureusement leur chrono, pourtant excellent, ne leur permet pas de s’imposer face au cavalier allemand. L’équipe de France termine deuxième de l’épreuve avec un score total de huit points. L’Allemagne s’impose, et la Belgique termine troisième, avec chacune un score final de 8 points également.

Cette étape belge permet donc à la France de comptabiliser ses premiers points au classement du circuit Coupe des nations FEI. La prochaine étape, sur laquelle la France comptabilisera également des points se tiendra du 11 au 14 mai prochain à La Baule.