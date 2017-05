La France en mauvaise posture dans le CDIO de Compiègne

Première à s’élancer, Pauline Vanlandeghem rencontre très vite des difficultés. Liaison*ENE-HN ne semble pas dans un bon jour, et à la suite de plusieurs défenses le couple est malheureusement éliminé. Stéphanie Brieussel, en selle sur Amorak, débute l’épreuve avec un cheval un peu contracté. Le couple obtient la note de 67.020 %, une prestation en demi-teinte. Ludovic Henry, troisième cavalier français réalise une contre-performance et sort de piste avec After You déçu de sa prestation, à 65.220%. Le dernier couple s’élance en piste avec la difficile mission de remonter le score de l’équipe. Mission relativement bien remplie par Pierre Volla et Badinda Altena, qui montrent une belle évolution dans le travail, mais avec quelques fautes ils sortent du carré avec 69.560 %. L’équipe termine à la septième place de la Coupe des nations, au classement provisoire.

La deuxième étape se déroule sur le Grand Prix Spécial pour deux cavaliers et sur la Reprise Libre en Musique pour les deux autres. Malheureusement, l’élimination de Liaison*ENE-HN ne permet plus d’espoir de remontée de l’équipe car le règlement ne prévoit pas la possibilité de remplacer le cavalier initialement prévu dans le Grand Prix Spécial.

En effet, dans cette épreuve les deux notes des cavaliers sont comptabilisées pour le classement final, alors que dans la RLM un seul score est pris en compte. Nos trois cavaliers auraient ainsi pu voir compter leur score au classement final, avec le déplacement de l’un d’eux dans le Grand Prix Spécial. La Belgique se trouvant dans la même situation, l’ensemble des acteurs présents sur le terrain a suggéré que cette possibilité soit envisageable dans l’avenir, et qu’un rectificatif soit proposé à la Fédération équestre internationale. Le Grand Prix Spécial et la Reprise Libre en Musique, épreuve favorite du public, se sont déroulés dimanche sur la grande piste fraîchement refaite du stade équestre de Compiègne. Ludovic Henry et After You partent en numéro deux de cette dernière épreuve. Le couple, prêt à en découdre après la déception de la veille, améliore nettement ses notes. La chorégraphie récemment changée de Ludovic Henry a notamment séduit les juges qui le créditent d’une note artistique élevée. Pierre Volla et Badinda Altena étaient en bonne forme. Ils déroulent une belle RLM, notée 72.500 % et termine à la onzième place de cette RLM. La France conserve sa septième position dans la Coupe des nations. La Grande Bretagne remporte la Coupe des nations, devant la Suède et les Pays-Bas.