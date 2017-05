La France fait la loi dans la Coupe des nations de la Baule

Auteurs de trois sans-fautes et avec un score vierge, les Suédois ont viré en tête à l’issue de la première manche, suivis des Belges avec deux points. L’équipe de France était alors troisième avec quatre points (une faute de Cédric Angot et Saxo de la Cour) mais aussi l’élimination de Roger-Yves Bost et Sangria du Coty après une chute dans le triple. Le champion olympique a décidé de ne pas repartir.

En deuxième manche, les Belges ont craqué et les Suédois ont fendu l’armure, tandis que les Français n’ont rien lâché, d’autant qu’ils n’étaient plus que trois. Cédric Angot et Saxo de la Cour ont de nouveau commis une faute, mais Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise HDC et Pénélope Leprévost et Flora de Mariposa ont à nouveau assuré un sans-faute.

Avec un total de 8 points chacun, la France et la Suède ont dû aller au barrage pour se départager. C’est le couple champion olympique Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise*HDC qui ont pris le départ pour les Tricolores, tandis que Peder Fredricson et H&M Christian K s’alignaient pour la Suède.

Et à la fin, c’est la France qui a remporté la Coupe de Nations FEI présentée par Longines de La Baule grâce à un nouveau sans-faute de Staut et Rêveur, tandis que Fredricson et H&M Christian K ont commis deux fautes sur la piste.

“On a eu une épreuve compliquée, cela a été une longue journée avec des pépins en première manche, on a commencé par un quatre points, puis la chute de Bosty, on a été un peu derrière, mais Pénélope et Kévin à chaque fois nous ont remis dans la course”, analysait Philippe Guerdat, sélectionneur national, à l’issue de l’épreuve. “En seconde manche, on savait que Bosty ne pouvait pas repartir, on a décidé de le faire à trois et ce sont les circonstances qui nous ont ouvert un barrage. Le double sans-faute de Kévin et Pénélope était parfait, mais nous avions décidé que c’était Kévin, c’est la première fois qu’il fait un double sans-faute à La Baule, je sentais que c’était sa journée, et nous avions fait le bon choix. Ils se sont battus comme des lions et ce sont quatre très grands cavaliers.”