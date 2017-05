La série Longines Masters part à New York pour sa Saison III

C’est au cœur de Manhattan que Christophe Ameeuw, Président et Fondateur d’EEM – société créatrice, organisatrice et propriétaire des Longines Masters – a révélé, au côté de Juan-Carlos Capelli, vice-Président de Longines et directeur du Marketing international, les nouveautés de la saison III des Longines Masters, Grand Slam Indoor de saut d’obstacles, en présence notamment des cavaliers Ariana Rockeffeler, Mario et Lisa Deslauriers, Katie Dinan, Reed Kessler et McLain Ward, numéro deux mondial et récent vainqueur de la Coupe du monde Longines.

Avant de dévoiler la collection d’affiches ’’Œuvres d’Art’’ signée par l’artiste Sirichai pour la promotion de cette nouvelle saison, Christophe Ameeuw et Juan-Carlos Capelli ont annoncé officiellement le renouvellement du partenariat entre Longines et EEM. La célèbre marque horlogère suisse Longines réaffirme ainsi son engagement auprès d’EEM, en tant que partenaire titre, chronométreur officiel et montre Officielle de la série Longines Masters en Europe, en Asie et en Amérique. ’’Longines est ravie de partager sa passion pour les sports équestres ainsi que ses valeurs d’élégance, de performance et de tradition avec les Longines Masters’’, a souligné Juan-Carlos Capelli. ’’Grâce ce nouveau partenariat à long-terme, nous nous réjouissions de travailler avec EEM pour continuer d’élever le niveau des sports équestres et de créer des événements exceptionnels sur trois continents, tout particulièrement dans le nouveau lieu à New York’’, poursuit le vice-président et directeur du Marketing international de Longines. ’’En tant que chronométreur officiel de toute la série, nous sommes fiers de fournir un élément décisif pour le sport : le temps.’’ De son côté, Christophe Ameeuw affirme : ’’Mon rêve était d’oser être différent, de mettre les sports équestres que j’aime tellement, sur le devant de la scène internationale. Grâce au soutien continu de Longines en tant que partenaire titre, ce rêve est devenu réalité.’’

Fort de plus de dix ans d’expérience, EEM déploie son savoir-faire et son concept d’événements 6* en proposant de vivre une expérience unique de sport et lifestyle dans une sélection de capitales internationales. La série Longines Masters tient aujourd’hui une place de premier rang dans le calendrier sportif international de très haut niveau grâce à ses valeurs d’élégance et d’excellence sportive. La nouvelle étape américaine des Longines Masters, qui conclura donc cette Saison III, sera inaugurée en avril 2018 au NYCB LIVE, Home of The Nassau Veterans Memorial Coliseum ; récemment rénové, ce hall exceptionnel offrira un écrin moderne à une compétition sportive de haut niveau, mais aussi à des concerts live, des expositions d’œuvres d’art, une table gastronomique étoilée… Le Longines Masters de Hong Kong, récemment récompensé par le prix de ’’meilleure expérience pour un événement sportif professionnel’’ par les Sports Industry Awards & Conference en Asie (SPIA) accueillera, pour sa part et pour la première fois, l’Asian Horse Week, renforçant ainsi l’engagement d’EEM à soutenir le développement des sports équestres en Asie-Pacifique.