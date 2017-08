Le Grand Prix Dublin pour Werner Muff, Olivier Robert septième

Parmi les trente-neuf couples qui se sont élancés dans cette épreuve disputée, seuls neufs se sont qualifiés pour le barrage. À nouveau sans-faute et auteur d’une belle prise de risques, Werner Muff a été le plus rapide et a passé la ligne d’arrivée en 37’’06. Pour onze centièmes, le local Denis Lynch a dû se contenter de la deuxième place avec RMF Echo. Il devance ainsi la médaillée de bronze des championnats du monde de Caen, l’Américaine Elizabeth Madden, qui signe le double sans-faute en 37’’25 sur son hongre Coach.

Seul cavalier français à avoir accédé au barrage grâce à un sans-faute en première manche, Olivier Robert s’adjuge la septième place grâce à un chronomètre de 39’’51. Il avait sellé pour l’occasion Forest Gump 29, un cheval de onze ans qu’il ne monte que depuis un mois en compétition. Moins de chance pour le meilleur cavalier français et numéro trois mondial Kevin Staut. Le Normand fait ainsi une faute sur la manche initiale en selle sur le cheval du haras des Coudrettes, Silver Deux de Virton*HDC. Pas de réussite non plus pour le jeune Emeric George et son Rocker d’Ysieux qui sortent de piste avec deux fautes et un point de temps dépassé, menant son score à neuf points. Une belle expérience néanmoins pour le cavalier de vingt-huit ans qui concourait là pour la quatrième fois à ce niveau de compétition.

À noter la bonne cinquième place du champion olympique suisse Steve Guerdat et sa jument Hannah, présélectionnés pour courir les championnats d’Europe de Göteborg (Suède) du 23 au 27 août.