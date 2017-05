Le Jumping de La Baule se termine sur une surprise brésilienne

Cinquante couples étaient au départ et tous avaient le même objectif : sortir de piste sans faute afin de décrocher une qualification au barrage. Mais ils n’ont été que huit à y parvenir : les Français Patrice Delaveau sur Aquila*HDC, Cédric Angot sur Saxo de la Cour et Simon Delestre sur Qlassic Bois Margot, le Suédois Henrik Von Eckermann sur Cantinero, le Belge Jérôme Guéry sur Grand Cru van de Rozenberg, les Néerlandais Wout-Jan Van der Schans sur Capetown et Maikel Van der Vleuten sur VDL Groep Arera C et le le Brésilien Pedro Junqueira Muylaert sur Prince Royal Z MFS.

Premiers à se lancer dans le barrage, Patrice Delaveau (vainqueur des éditions 1990 et 2013) et Aquila*HDC ont enchaîné un nouveau sans-faute en 45’’94. Beaucoup pensaient alors que le Français vice-champion du monde allait de nouveau inscrire son nom au palmarès baulois, d’autant que ni Maikel Van der Vleuten, ni Henrik Von Eckermann, eux aussi sans-faute, n’ont réussi à être plus rapides. Mais finalement, c’est le Brésilien Pedro Junqueira Muylaert qui a emporté la mise avec Prince Royal Z MFS ! Le couple a damé le pion au couple tricolore après avoir bouclé son barrage en 45’’39. Un magnifique exploit pour ce cavalier de trente-et-un ans et son étalon de dix ans, dont la meilleure performance jusqu’à ce dimanche était une treizième place dans le Grand Prix CSI 5* de Wellington. Et un joli clin d’oeil à la famille Pessoa, puisque Pedro Junqueira Muylaert est l’élève de Rodrigo et succède, trente-neuf ans plus tard, au palmarès au ’’sorcier’’ Nelson, vainqueur du Grand Prix de La Baule en 1978 avec Moët & Chandon Bunny. Patrice Delaveau et Aquila*HDC ont dû se contenter de la deuxième place, mais ont remporté le Trophée qui sacre le meilleur couple du CSIO 5*. Maikel Van der Vleuten et VDL Groep Arera C sont troisième.

’’C’est le meilleur jour de ma vie et je suis vraiment heureux. Je reviens de Wellington et j’ai gagné le week-end dernier un CSI 3* avec une autre monture’’, a expliqué le Brésilien. ’’Après avoir monté toute ma vie au Brésil, je viens d’arriver en Europe. Je m’entraîne avec Rodrigo Pessoa et je retournerai à Wellington l’hiver prochain. Je vais à Saint-Gall dans trois semaines, car il y aura une équipe brésilienne au départ de la Coupe des Nations. Le cheval vient d’Argentine où il était monté par un cavalier paraguayen avec lequel il a fait les Jeux panaméricains. Il était en vente, cela fait trois mois que je le monte, il est énormément respectueux, et cela est peut-être le cheval de ma vie. C’est un beau moment pour le Brésil.’’