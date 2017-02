Le Jumping International du Château de Versailles se dévoile

Le coup d’envoi du Jumping International du Château de Versailles sera donné le 5 mai prochain, au coeur des Grandes écuries du Château de Versailles. Aux manettes, un comité d’organisation expérimenté puisqu’il s’agit des organisateurs du Jumping de Chantilly, qui se tient chaque mois de juillet sur l’hippodrome cantilien. ’’La phase d’étude a commencé il y a un peu plus d’un an. Comme tout organisateur, j’avait imaginé un événement extraordinaire, mais c’était surtout un rêve’’, revient Gérard Manzinali, président du comité d’organisation. ‘’Aujourd’hui, ce rêve a pris forme autour d’un projet qui a mis tous les acteurs d’accord.’’

Au programme du concours, six épreuves labellisées CSI 5*, dont deux majeures se tiendront en nocturne, et évidemment, un Grand Prix dominical. Un CSI 1* Invitational, réservé aux cavaliers Amateurs, viendra compléter le podium. Dans les plus grosses épreuves, cinquante cavaliers seront engagés avec deux chevaux. ’’Nous recevrons quatorze cavaliers français pour trente-sept étrangers’’, se réjouit Gérard Manzinali.’’S’il est encore trop tôt pour donner la sélection, il y aura les quatre champions olympiques, ainsi que le Canadien Éric Lamaze, l’Irlandais Cian O’Connor et le Brésilien Rodrigo Pessoa. Tout sera réuni pour donner du très grand sport !’’

" Le Chateau de Versailles est un lieu mythique qui respire le cheval. "

Toutes ces épreuves se dérouleront sur une piste en forme de fer à cheval de 70x52m. Le paddock sera couvert et, pour palier à sa petite taille, la piste sera ouverte chaque matin aux cavaliers. Quant aux parcours, ils seront montés par l’Italien Uliano Vezzani.’’Nous voulons ramener le sport de haut niveau ici. Ce lieu existe sans nous, mais il peut servir à faire la promotion de notre sport. Il n’y a pas de meilleur écrin pour le montrer !’’ , explique Jean-Maurice Bonneau, directeur sportif du concours.

’’Je suis très fier d’être ambassadeur pour ce projet et je suis impatient de monter dans cet écrin’’, s’est enthousiasmé Kevin Staut. ’’Le Chateau de Versailles est un lieu mythique qui respire le cheval, grâce à Bartabas, évidemment, mais aussi parce que, historiquement, ce lieu accueille des chevaux depuis plusieurs siècles. L’équipe organisatrice nous a démontré ce qu’elle savait faire à Chantilly et le projet ici est très beau. Maintenant, place au sport !’’