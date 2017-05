Le staff fédéral présente ses plans pour la saison post-olympique 2017

Pour animer cette conférence, le président de la Fédération française d’équitation, Serge Lecomte, était accompagné de Sophie Dubourg, Directrice technique nationale, et Frédéric Bouix, Délégué général de la FFE. À leurs côtés, huit cavaliers avaient fait le déplacement dont les quatre champions olympiques par équipes de saut d’obstacles, Roger-Yves Bost, Pénélope Leprevost, Philippe Rozier et Kevin Staut, Stéphanie Brieussel, membre de l’équipe de France de dressage à Rio et trois jeunes champions dans chacune des disciplines olympiques, Victor Levecque, Rose de Balanda et Jules Cadusseau.

Après un mot d’accueil du président du concours, Gérard Manzinali, Serge Lecomte, a tenu à remercier l’Académie équestre nationale du domaine de Versailles, hôte de la conférence de presse. Le président a également félicité Gérard Manzinali pour l’organisation du Jumping international du château de Versailles. Cette nouvelle compétition sur le calendrier international porte à douze le nombre de CSI 5* organisé sur le territoire français, faisant de l’Hexagone le premier pays organisateur de compétitions de ce niveau dans le monde.

Face aux difficultés conjoncturelles, notamment concernant la hausse de la TVA, et en cette période charnière d’élections présidentielles, Serge Lecomte a rappelé la nécessité de la bonne santé sportive d’un pays et l’importance de l’apport éducatif de l’équitation. ’’Pour pouvoir se développer au mieux et à tous les niveaux, le sport doit avoir le meilleur environnement possible’’, a asséné le président de la FFE, à quelques mois de la décision de la Commission européenne concernant la révision de la TVA.

Sur le plan sportif, Sophie Dubourg a salué tous les cavaliers, les propriétaires et les organisateurs qui contribuent au rayonnement sportif français à l’international. ’’La multiplication de CSI 5* en France nous permet d’inviter et de tester de nouveaux couples’’, s’est-elle réjouie. Pour toute l’équipe fédérale, 2017 est une année de construction en vue des deux prochaines grandes échéances, à savoir les Jeux équestres mondiaux (JEM) de 2018 de Tryon (États-Unis) et les Jeux olympiques de 2020 de Tokyo (Japon). Des propos relayés par le sélectionneur national français, Philippe Guerdat, qui a rappelé malgré tout l’obligation de résultats, notamment en Coupes des nations pour se maintenir en Division 1.

Enfin, la conférence de presse a été l’occasion de mettre en avant les jeunes pousses françaises, Victor Levecque, Rose de Balanda et Jules Cadusseau, conscients du chemin qui leur reste à parcourir avant de rêver imiter leurs aînés émérites lors des Jeux olympiques 2024… à Paris !