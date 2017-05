Les chef d’équipes ont choisi pour la Coupe des nations de La Baule

La Suisse partira en numéro un avec Romain Duguet sur Twentytwo des Biches, Christina Liebherr sur L.B. Eagle Eye, Paul Estermann sur Lord Pepsi et Steve Guerdat sur Ulysse des Forêts.

L’Irlande partira en numéro deux avec Denis Lynch sur All Star 5, Shane Breen sur Golden Hawk, Michael Duffy sur Belcanto Z et Shane Sweetnam sur Chaqui Z.

La Suède partira en numéro trois avec Peder Fredricson sur H&M Christian K, Malin Bayard- Johnsson sur H&M CUE Channa 42, Angelie Von Essen sur Newton Abbot et Henrik Von Eckermann sur Copperhild.

L’Allemagne partira en numéro quatre avec Janne-Friederike Meyer-Zimmermann sur Goja 27, Maurice Tebbel sur Chacco’s Son, Patrick Stühlmeyer sur Lacan 2 et Marcus Ehning sur Funky Fred.

L’Espagne partira en numéro cinq avec Manuel Fernandez Saro sur U Watch, Eduardo Alvarez Aznar sur Rokfeller de Pleville Bois Margot, Gerardo Menendez Mieres sur Cassino DC et Sergio Alvarez Moya sur Arrayan.

Les Pays-Bas partiront en numéro six avec Wout-Jan Van Der Schans sur Capetown, Leopold Van Asten sur VDL Groep Zidane NOP, Frank Schuttert sur Chianti’s Champion et Maikel Van Der Vleuten sur VDL Groep Arera C.

La France partira en numéro sept avec Cédric Angot sur Saxo de la Cour, Kevin Staut sur Rêveur de Hurtebise HDC, Roger-Yves Bost sur Sangria du Coty et Pénélope Leprévost sur Flora de Mariposa.

La Belgique partira en numéro huit avec Constant Van Paesschen sur Carlow Van de Helle, Gudrun Patteet sur Sea Coast Pebbles Z, Karel Cox sur Cor Van de Wateringhoeve et Jérôme Guéry sur Garfield de Tiji des Templiers.