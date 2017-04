Les Français ont à cœur de briller à Saumur

Comme chaque année, quelques belles têtes d’affiche vont s’arrêter à l’École nationale d’équitation le temps d’un CDI 3*. Malgré le prestigieux CDI 4* de Hagen, en Allemagne, qui se tient en même temps, Saumur a réussi à attirer quelques têtes de série. Le Britannique Michael Eilberg sera ainsi en piste avec Half Moon Dynasty et Marakov, tandis que la Suisse Antonella Joannou redémarrera Dandy de la Roche après une pause de plusieurs mois entamée à l’issue du CDI 5* de Genève, en décembre dernier. La Belgique pourra compter entre autres sur Fanny Verliefden, avecIndoctro vd Steenblok, tandsi que l’Estonie sera représentée par Grete Püvi. Le Maroc sera en piste également puisqu’Ismail Jilaoni sera fidèle au concours français avec What a Feeling.

Ils seront onze couples à défendre les couleurs tricolores. Alexandre Ayache sera associé à Grand Passion, tandis que Stéphanie Brieussel montera Amorak. Bertrand Conrad présentera Toomuch de Lauture, et Nicole Favereau montera sa Gisengue. Virginie Gauthier, cavalière des écuries Brieussel, sera associée à Dickens, tandis que Fabien Godelle, à domicile, montera Vallantieni*ENE-HN. Hélène Legallais présentera Unique. L’ancien écuyer du Cadre Noir, Philippe Limousin, viendra refouler la piste de l’ENE avec Rock’n Roll Star. Quant à Arnaud Serre, il montera Ultrablue de Massa. Marine Subileau sera en selle sur Osado, tandis que son père, Pierre, chevauchera Tonique de Massa.

Il faut pas non plus oublier les Jeunes, qui ne seront pas en reste. Un CDIO Juniors et Jeunes Cavaliers est également au programme et la France alignera une équipe dans la première compétition, face à quelques-unes des meilleures d’Europe. Tous ces jeunes auront à cœur de faire au mieux, en préparation des prochains championnats d’Europe, qui se tiendront cet été.

Rendez-vous dès aujourd’hui pour le Grand Prix et samedi pour l’épreuve reine, la Reprise libre en Musique. Dimanche sera le jour du Grand Prix Spécial.