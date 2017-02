Les Français sont en feu à Oliva !

Hier après-midi, cinquante-sept couples ont tenté leur chance dans le Grand Prix du CSI 2* d’Oliva, premier temps fort de la deuxième session du Mediterranean Equestrian Tour. Une chose est sure, le niveau était élevé puisque vingt-trois couples ont pu rejoindre le barrage, signant un parcours parfait en première manche. La compétition s’est donc arrêtée dès le premier tour pour Édouard Mathé, quatre points avec Tabasco des Cabanes, Laurent Guillet, cinq points sur Sultan du Château, Philippe Léoni, cinq points avec Shana de Kerglenn, Édouard Coral, deux fautes avec Quokin du Moulin Vent, Christian Janin, même score avec Henna, Aldrick Cherronnet, qui rentre avec treize points sur Atlantys by Wisbecq et Agathe Vacher, qui a préféré abandonner avec Careena.

Au barrage, Valentine Beloussoff a préféré jeter l’éponge avec Calou, tandis que Marie Demonte a écopé de huit points avec Royalty du Genet. Le vainqueur du Grand Prix Coupe du monde de Bordeaux, Julien Épaillard, écope quant à lui d’une faute avec Sephora Sonzéenne. Les trois autres Français qualifiés, eux, ne manquent pas le coche et s’adjugent les trois premières places. Guillaume Foutrier l’emporte ainsi avec Tchin de la Tour (34”57), devançant de près d’une seconde Harold Boisset sur Quolita Z (35”39). En selle sur Venezia d’Écaussinnes, Thierry Rozier vient compléter le podium (36”48). Les autres couples double sans-faute ont dû se contenter des miettes. On retrouve ainsi derrière le trio tricolore l’Azerbaïdjanais Jamal Rahimov sur Warrior, le Belge Jean-Christophe de Grande sur Belano vd Wijnhoeve Z, la Suissesse Émilie Paillot sur Caja, l’Irlandais Thomas Ryan sur Carige et la Néo-Zélandaise Samantha McIntosh sur Check In 2.

“Je suis très content d’avoir gagné”, s’est exprimé Guillaume Foutrier à l’issue de l’épreuve. “Le barrage était délicat car beaucoup de cavaliers étaient qualifiés pour le barrage. Le premier jour, Tchin a term

“I’m very happy to have won today,” said Foutrier. “The jump-off was tough as lot of fast riders made a first clear round. The first day of the competition, Tchin finished 2nd but she won the ranking class the second day. Tchin’s development is just amazing, with an impressive regularity.”



Foutrier is a returning visitor at the Mediterranean Equestrian Tour. “We have been coming to Oliva for the last few years, it’s a great place with beautiful surroundings and quality surfaces,” the winner closed off.

Les résultats ici