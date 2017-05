Les jeunes talents français brillent à Fontainebleau

Le réservoir des jeunes talents français semble large à la lecture des résultats obtenus lors du CSIO de Fontainebleau. L’équipe de France Jeunes Cavaliers emmenée par Thierry Pomel s’impose en première manche, Paul Delforge et Terre du Banney, Camille Condé-Ferreira et Pirole de la Chaire, Lalie Saclier et Tescari’Jac, signent un sans-faute. Lors de la deuxième manche, Yannis Gregoriades et Uncle Sam ne commettent à leur tour aucune faute, imité par Camille Condé-Ferreira. Les cinq points de Lalie Scalier suffisent à la France pour l’emporter. ’’Il y avait deux couples confirmés et deux nouveaux dans cette équipe. Nous nous imposons avec de l’avance au score’’, analyse Thierry Pomel. ’’Nos cavaliers français qui suivent les circuits de détection et de compétitions jeunes depuis la catégorie Poneys sont très bien formés. Ils arrivent avec de la maturité. Plus que cette victoire, les performances répétées des jeunes générations sont très encourageantes pour la suite. Elles valident le parcours de détection et de formation de la fédération.’’

Chez les Juniors et les Enfants, les troupes d’Olivier Bost terminent troisièmes. Du côté des Juniors, avec quatre points à l’issue de la première manche et quatre tours homogènes, la France était positionnée en embuscade. Malgré un premier parcours sans-faute, l’ouvreuse de l’équipe, Nina Mallevaey avec Solitude au Vent, renverse le dernier obstacle lors de la seconde manche. Pour sa première participation dans une Coupes des nations avec l’équipe de France, Tom Dellenbach, en selle sur Varenne d’Hot T’en Bas, a montré que l’on pouvait compter sur lui. Il réalise le seul double sans-faute tricolore. Marine Gautherat, elle, reconduit son score de quatre points accompagnée de Samourai de Jeanbel. Dernière à s’élancer, Laura Klein et Pepita de Charmois était contrainte au sans-faute pour assurer une place sur le podium. C’était chose faite. Avec huit points au compteur, la France se classe troisième ex-aequo aux côtés de la Belgique et de l’Esapgne. Le Danemark l’emporte avec un score parfait, les Pays-Bas sont deuxièmes. Disputée dans la carrière des Princes, la Coupe des nations Enfants a parfaitement commencé par les Bleuets. Avec quatre copies parfaites en première manche, ils occupaient à cet instant la tête du classement provisoire. Rose de Balanda et Tzara Belun a reconduit son sans-faute en seconde manche. Elle a été la seule à le faire pour le camp tricolore. Alice Laine avec Decanto vd Vrendt est malheureusement éliminée après deux refus sur la rivière. Jules Orsini, en compagnie de Zaoe, trace un parcours à quatre points alors qu’Elisa Chimirri et Concardo comptabilisent huit points. La France finit troisième ex-aequo avec l’Allemagne. La Coupe des nations est remportée par la Belgique après barrage devant l’Espagne. ’’Deux médailles de bronze sur ce week-end c’est satisfaisant. Nous avons testé de nouveaux couples’’, a expliqué Olivier Bost. ’’Pour les plus jeunes, ce format Coupe des nations a été une découverte. Je suis fier de l’équitation de nos jeunes Tricolores. Le niveau est très homogène. Hormis le problème que nous avons eu sur la rivière, nous n’avons quasiment pas de parcours au-delà de quatre points. Il faut encore travailler sur les détails mais je suis confiant pour la suite.’’