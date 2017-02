L’Event Rider Masters s’établit en France pour la nouvelle saison

L’Event Rider Masters (ERM) revient plus grand et plus fort en 2017 ! Le circuit de concours complet le mieux doté au monde, regroupant uniquement des CIC 3*, sera, en 2017, composé de sept étapes. Et pour la première fois, il s’arrêtera hors de la Grande-Bretagne, et posera ses valises en Allemagne et en France. La première étape aura lieu à Chatsworth (Grande-Bretagne) du 13 au 14 mai. Il faudra ensuite se rendre à Wiesbaden (Allemagne) les 2 et 3 juin, avant la troisième étape de Barbury Castle (Grande-Bretagne), du 8 au 9 juillet. Puis la quatrième étape mènera les cavaliers en France, à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), du 15 au 16 juillet, avant que les complétistes ne s’en retournent à Gatcombe Park (Grande-Bretagne), les 5 et 6 août, pour ne plus changer de continent puisque les deux dernières étapes auront lieu à Blair Castle (26 et 27 août) et à Blenheim (15 et 16 septembre). Avec cette arrivée en Europe, de nouveaux cavaliers devraient prendre part au circuit, à l’instar de l’Allemande Ingrid Klimke. ’’L’ERM donne une dimension moderne à notre concours complet traditionnel, faisant de l’historique compétition sur trois jours un événement sur deux jours, le rendant plus compréhensible pour de nouveaux publics’’, a-t-elle expliqué.

De quoi également ravir les habitués du circuit. ’’Le format court des étapes de l’ERM permet aux cavaliers de donner le meilleur, ce qui garantit un haut niveau’’, a expliqué le Britannique Oliver Townend, vainqueur de l’édition 2016. ’’C’est très excitant pour nous qu’ils aient ajouté deux étapes en Europe. J’espère que le niveau va encore augmenter cette année, ce qui serait une bonne nouvelle pour le sport, les cavaliers et les spectateurs. J’ai l’intention de participer avec plusieurs chevaux et je suis impatient de commencer !’’ Quant à Astier Nicolas, il a déjà confirmé sa présence aux CIC 3* de Wiesbaden et de Marnes-la-Coquette. ’’Même lors de sa première saison, l’ERM a su prouver qu’il était capable d’offrir du sport de classe mondiale. Je suis ravi que le circuit s’étende à l’Allemagne et à la France et ces deux étapes seront sans doute des objectifs !’’

Autre changement, la dotation a été revue à la hausse puisqu’il y aura désormais 400.000£ (soit un peu plus de 470.000€) de dotation globale. Chaque étape rapportera 50.000£ aux classés, tandis qu’un bonus de fin de circuit de 50.000£ sera également distribué.