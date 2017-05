Madrid pour la quatrième étape du Longines Global Champions Tour

Après l’Amérique et l’Asie, le Longines Global Champions Tour arrive en Europe. Pour l’instant, l’Italien Lorenzo de Luca pointe en tête du classement général provisoire (100 points), devant le Néerlandais Maikel van der Vleuten (89 points), et l’Italien Alberto Zorzi (72 points). Dans le top dix, on retrouve également l’Américain Jack Towell (67 points), le Suisse Martin Fuchs (66 points), le Néerlandais Harrie Smolders (65 points), le Brésilien Eduardo Menezes (58 points), le Colombien Carlos Lopez (54 points) et le Belge Jos Verlooy (54 points). Meilleur Tricolore, Simon Delestre est actuellement quinzième (46 points).

Un beau plateau sera présent sur la piste madrilène. Il faudra notamment compter sur Pieter Devos, Jérôme Guéry ou encore sur Nicola Philippaerts pour la Belgique. Le Brésilien Pedro Veniss sera en piste lui aussi, associé à For Felicila et Quabri de l’Isle. Le Canadien Éric Lamaze a répondu présent avec Coco Bongo et Fine Lady. Pour la Grande-Bretagne, Scott Brash sera là avec Hello Annie et Hello M’Lady. L’Irlande comptera sur Bertram Allen, avec Izzy By Picobello et Molly Malone V ou encore Denis Lynch avec Echo de Laubry et RMF Zecilie. On notera la présence également du Néerlandias Maikel van der Vleuten, avec VDL Groep Idi Utopia et VDL Groep Verdi, du Suédois Peder Fredricson, avec H&M Flip’s Little Sparrow et Unclue Blue, de la Suissesse Jane Richard Philips, avec Dieudonne de Guldenboom et Pablo de Virton ou encore de l’Américain Jack Towell, sur Emilie de Diamant et New York.

Côté Français, ils seront trois à faire le déplacement. Simon Delestre avec Chadino et Hermès Ryan des Hayettes, Julien Épaillard avec Cristallo A*LM et Quatrin de la Roque ainsi que Kevin Staut avec Aran et Ayade de Septon*HDC.