Malines accueille la 9e étape de la Coupe du Monde de jumping

La 9e étape de la FEI World Cup réunira l’élite du saut d’obstacles : numéro 1 mondial, l’Allemand Christian Ahlmann, vainqueur de l’étape en 2015, tentera de réitérer la performance. Le Français Simon Delestre, positionné au classement mondial juste derrière l’Allemand et vainqueur en 2014 à Malines, compte également bien tirer son épingle du jeu. 9e au classement provisoire Longines, le Tricolore espère bien glaner quelques points et remonter de plusieurs places. Après l’étape londonienne, qui s’est tenu le 18 décembre dernier, le Français Kevin Staut, qui sera également à Malines, tient toujours la tête du classement avec 56 points. Par sécurité, il devra néanmoins creuser l’écart : l’Italien Lorenzo de Luca, qui viendra également fouler la piste belge cette semaine, le talonne avec 53 points.

Du côté de l’attelage, la bagarre sera là aussi au rendez-vous : vainqueur à Genève, vainqueur à Londres, l’Australien Exell Boyd, en tête du classement Coupe du Monde, profitera sans nul doute de l’absence du Hongrois, Jozsef Dobrovitz, 2e du classement, pour le distancer. Mais attention, le Hollandais Koos De Ronde n’est pas bien loin et pourrait décider de réduire l’écart. Le meneur, comme les autres sportifs engagés sur cet événement, pourra de toute façon compter sur le public de Malines, généralement pas avare d’encouragements. Les épreuves démarrent ce lundi et s’achèveront vendredi. Malines accueillera également une étape Coupe du Monde de voltige, en présence de certains des meilleurs mondiaux et un CDI4* côté dressage. En point d’orgue, ce dernier jour à 15h30, le Grand Prix Coupe du Monde de saut d’obstacles et, à 21h15, la Coupe du Monde d’attelage.