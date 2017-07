Marc Bettinger empêche les Suisses de briller au Jumping Longines de Crans-Montana

Avant l’épreuve principale de la journée, le Prix Edmond de Rothschild, se déroulait le Prix Lamy Expertise, une épreuve à 1,40m dans lequel pas moins de vingt-huit paires signaient un sans-faute en deuxième phase. Le plus rapide étaeit l’Irlandais Mark McAuley, en selle sur Jacintha vh Kriekenhof, déjà classé deuxième jeudi dans le Prix Constantin. Son dauphin n’était autre que le Français Nicolas Deseuzes. Aux troisième et quatrième places, on retrouvait les meilleurs Suisses, soit Walter Gabathuler et Alain Jufer.

Enfin, à 17h, il était temps de suivre le Prix Edmond de Rothschild comptant pour le classement mondial Longines et dernière chance pour les cavaliers de se qualifier pour le Grand Prix Longines de dimanche. Après le passage des cinquante-sept concurrents, quatorze d’entre eux se disputaient la victoire au barrage. Parmi ceux-ci, le Suisse Alain Jufer signait un sans-faute rapide, mettant ainsi la pression sur ses poursuivants. Mais juste après, le Français Séverin Hillereau le devançait en abaissant son chrono de cinq dixièmes. Le Français paraissait difficile à battre, tant son parcours était propre et le galop soutenu. C’était toutefois sans compter la hargne de l’Allemand Marc Bettinger et de sa bondissante Amber. Le couple prenait tous les risques, combinant vitesse et virages serrés pour faire la différence. Il terminait son barrage avec une seconde d’avance sur le Français. Les huit derniers partants se heurtaient aux difficultés du parcours, fautant souvent sur le deuxième vertical délicat. L’ultime chance d’entendre l’hymne national suisse était Audrey Geiser, dernière à partir dans ce barrage. En selle sur sa fantastique Holiday X, la cavalière du Jura assurait le spectacle en tentant le tout pour le tout. Plus rapide que l’Allemand, elle était malheureusement privée de victoire par une petite barre sur le dernier oxer.