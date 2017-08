Partition parfaite pour l’équipe américaine à Dublin, la France deuxième

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le quatuor cent-pour-cent féminin de l’équipe américaine a été intouchable vendredi dernier. Les cavalières à la veste rouge ont en effet conclut les deux manches avec un score vierge, notamment grâce aux double sans faute de Lauren Hough sur Ohlala et Laura Kraut sur Confu. La jeune Lillie Keenan n’a pas démérité puisqu’elle a réalisé un parcours parfait en première manche sur son hongre Super Sox.

Avec une équipe en devenir, la composition tricolore n’a pas eu a rougir puisque l’équipe obtient le score de cinq points à l’issue des deux manches. Malgré vingt points de pénalité sur le premier parcours, Marc Dilasser a rectifié le tire et signé un sans faute dans la seconde manche grâce à Cliffton Belesbat. Numéro trois mondial, Kevin Staut a au final commis une seule faute en seconde manche sur For Joy van’t Zorgvliet*HDC. Une deuxième partie d’épreuve qui aurait pu coûter très cher à la France suite à l’élimination de Marie Hécart après deux refus de son cheval Cenwood Delle Lame. Heureusement, grâce à la suppression du moins bon score de l’équipe dans chaque acte et au double sans faute signé par Olivier Robert, le score de l’équipe de France est resté à cinq points. Avec sept points de pénalité au terme des deux manches, l’équipe néerlandaise a terminé l’épreuve à la troisième place, notamment grâce au double zéro de Michael Greeve associé à Whitney Bb. Malgré ses victoires successives en 2015 et 2016, l’Irlande n’a pu réitérer et s’est octroyée la cinquième place, devant la Suisse, l’Italie et une composition britannique à la peine.