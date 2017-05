Pedro Veniss joue les rois à Versailles

Trente-neuf couples parmi les meilleurs du monde, dont treize français, s’élançaient à l’assaut du Grand Prix CSI 5* dimanche. À la suite de la première manche, douze couples sont parvenus à se qualifier pour le barrage. Parmi eux trois Tricolores et non des moindres : Patrice Delaveau, vice-champion du monde, avec Aquila*HDC mais également deux des quatre champions olympiques de Rio, Kevin Staut, sur le jeune Silver Deux de Virton*HDC, et Philippe Rozier, associé à son olympique Rahotep de Toscane. Pour les autres, à savoir Julien Épaillard sur Toupie de la Roque, Olivier Robert sur Eros, Simon Delestre sur Hermès Ryan, Mathieu Billot sur Shiva d’Amaury, Pénélope Leprevost, sur Vagabond de la Pomme, Alexandra Paillot sur Polias du Blondel, Nicolas Deseuzes sur Quilane de Lezeaux et Roger-Yves Bost sur Sunshine du Phare, une ou deux fautes les a tous retenus en première manche. Quant à Aldrick Cheronnet, il a préféré abandonner associé à Tanael des Bonnes.

La victoire est finalement revenue au Brésilien Pedro Veniss, en selle sur Quabri de l’Isle. Il devance l’Irlandais Denis Lynch en selle sur Echo de Laubry et la Japonaise Karen Polle et With Wings. Côté français, la meilleure performance est à mettre au crédit de Patrice Delaveau. Double sans-faute il se classe cinquième. Philippe Rozier qui a été le premier sans faute tricolore lors de la première manche totalise quatre points au barrage et termine neuvième. Kevin Staut, lui, termine à la douzième place. Au barrage, on trouvait également l’Italien Alberto Zorzi avec Cornetto K, le Néerlandais Maikel van der Vleuten sur VDL Groep Utopia, l’Allemand Marcel Marshall sur Utopia 48, l’Espagnol Sergio Alvarez Moya sur Arrayan, l’Américaine Lauren Hough sur Ohlala et le Belge Olivier Philippaerts avec H&M Legend of Love.