Philippe Limousin sur le podium du Grand Prix Spécial à Saumur

Premier Français à s’élancer, Fabien Godelle signe une reprise notée à 65.608% avec Vallantieno*ENE-HN. Il est devancé au classement par Virginie Gauthier et Dickens, qui abordent ce niveau de compétition. Ils réalisent une reprise à 66.134%.Stéphanie Brieussel s’est élancée en piste avec Amorak. Après les quelques difficultés rencontrées la veille dans le Grand Prix, ils se rassurent et réalisent une reprise correcte, notée 67.902 %. Le couple prend ainsi la huitième place de ce GPS. Avant-dernier français à passer, Arnaud Serre présentait Ultra Blue de Massa. Le cheval courait, à Saumur, uniquement son premier Grand Prix international. Le couple réalise une reprise notée 68.098 % et prend la septième place du classement.

Dernier français à partir, Philippe Limousin était en selle sur son étalon Rock’n Roll Star. Le couple avait déjà été récompensé la veille dans le Grand Prix en signant la deuxième meilleure performance française derrière Nicole Favereau et Gisengue. Il réalise une reprise au dessus des 69%, et prend la troisième place de cette épreuve, derrière la Belge Fanny Verliefden, en selle sur Indoctro vd Steenblok, déja gagnante du Grand Prix, et l’Espagnol Jordi Domingo Coll, qui monte sur la deuxième marche du podium avec Mango Statesman.

“C’est moi qui ai fait naître Rock’n Roll Star et, dès son plus jeune âge, il s’est tout de suite montré exceptionnel”, a réagi Philippe Limousin. “Il a remporté beaucoup de championnats. Toutefois, il n’est pas toujours facile à gérer, car il a un mental très ‘étalon’, il peut donc vite être distrait. Je m’en accommode, car il présente de belles qualités.” Pour l’ancien écuyer du Cadre Noir, qui a finalement raccroché l’uniforme noirl l’an passé, revenir sur la piste de l’ENE est toujours quelque chose de spécial. “Concourir à Saumur a une saveur particulière pour moi. J’ai contribué à mettre en place ce concours ici à l’École nationale d’équitation en 1984. Je suis ravi de voir qu’il perdure, et que les cavaliers sont toujours au rendez-vous.”