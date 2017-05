Premier Derby et première victoire pour Maikel van der Vleuten à La Baule

Premiers à entrer en piste, le Belge Constant Van Paesschen et Hamlet vd Donkhoeve ont frappé fort d’entrée de jeu avec un sans-faute et un tout petit point de temps dépassé (147’’29). La cavalière allemande Janne-Friederike Meyer-Zimmermann et sa jument Chloe n’ont pas fait tomber de barres elles non plus, mais sont sortis de piste avec deux points de temps dépassé (154’’32). Puis le Néerlandais Maikel Van der Vleuten, champion du monde par équipes, est entré en piste avec son bai VDL Groep Quatro. Le couple s’est joué de toutes les difficultés et s’est montré plus rapide avec un chrono de 147’’29 secondes. Une performance qui lui a permis de s’adjuger la victoire et d’inscrire son nom au prestigieux palmarès du Derby de la Région des Pays de la Loire. Constant Van Paesschen et Hamlet vd Donkhoeve sont deuxième devant Janne-Friederike Meyer et Chloe, troisième. ’’C’est la première fois que je viens ici à La Baule’’, a expliqué Maikel van der Vleuten. ’’Je connais bien le concours, car mon père est venu ici à deux reprises. C’est aussi une première donc pour mon cheval qui réalisait aussi son troisième derby. Le public est fantastique et c’est extraordinaire ! Le parcours n’est pas un parcours fou avec de très gros obstacles, mais ce n’était pas simple de sortir sans faute. Le choix de l’équipe se fait après les championnats des Pays- Bas et c’est pour cela que je ne suis jamais venu ici, même si l’on peut compter sur moi en Coupe des Nations.’’

Le meilleur couple français est celui formé par Mathieu Billot et Saphir des Chayottes. Malgré leur temps canon de 135’’02, une faute sur le tout dernier obstacle les place à la quatrième place. Juste derrière, on retrouve le champion olympique Philippe Rozier, associé à Rêveur de Kergane (quatre points, 141’’74), Alexandra Paillot et Tonio la Goutelle (quatre points, 142’’84), Julien Épaillard et Sheriff de la Nutria*LM (huit points, 129’’00), Nicolas Deseuzes et Topaze Latour (douze points, 143’’81) et Olivia Robert sur Vendée Globe’Jac (seize points, 142’’37).