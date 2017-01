Première victoire en 5* pour Eduardo Alvarez Aznar

Son statut d’outsider lui a-t-il profité ? Dimanche à Zurich, Eduardo Alvarez Aznar, trente-trois ans, s’est imposé dans le Grand Prix 5* à Zurich (Suisse), onzième étape européenne du circuit Coupe du monde. Une grande première pour l’Espagnol et son Selle Français de treize ans, Rokfeller de Pleville (L’Arc de Triomphe x Apache d'Adriers). Le couple est pourtant habitué aux grosses échéances avec une participation aux Jeux mondiaux à Caen (France) en 2014, au Championnat d’Europe d’Aix-la-Chapelle (Allemagne) en 2015 ainsi qu’aux JO de Rio (Brésil) l’été dernier.

Eduardo Alvarez Aznar est entrainé par son père, le cavalier international Luis Álvarez de Cervera (six olympiades entre 1972 et 1996), par Eric van der Vleuten et épisodiquement par Thomas Fuchs. Un alliage judicieux pour le cavalier, de plus en plus compétitif. Réussira-t-il à maintenir cette forme jusqu’au championnat d’Europe à Göteborg prévu du 22 au 27 août 2017 ?