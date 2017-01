Reprise de la Coupe du monde à Leipzig

Après l’habituelle trêve début janvier, le circuit Coupe du monde reprendra à Leipzig du 19 au 22 janvier. A domicile, les Allemands, emmenés par les n°1 et 2 mondiaux Daniel Deusser (Cornet D'Amour, Equita van T Zorgvliet) et Christian Ahlmann (Colorit, Cornado II), sont favoris. Ils auront face à eux le leader du classement provisoire, Kevin Staut, engagés avec Elky van het Indihof Hdc et Reveur de Hurtebise HDC. Il aura à ses côtés Roger-Yves Bost (Sydney Une Prince) et Simon Delestre (Chadino, Chesall-Zimequest). Les Britanniques Scott Brash (Ursula XII) et Michael Whitaker (Viking) seront aussi de la partie tout comme les Irlandais Bertram Allen (Molly Malone V) et Denis Lynch (Campino 344). Dimanche, les couples qualifiés s’élanceront dans le Grand Prix. A trois étapes de la finale, l’épreuve permettra aux cavaliers encore non qualifiés de décrocher leur ticket pour la finale à Göteborg (Suède) du 22 au 26 février.

Coup d’envoi du Grand Prix à 14h15.