Simon Delestre fait honneur à la France dans le Longines Global Champions Tour de Berlin

Ils étaient vingt-trois au départ de la première édition du Global Champions Tour dans la capitale allemande. Des Allemands, bien sûr, mais aussi quelques Italiens, une paire d’Américains, un Canadien, un Irlandais… et un Français. Seul Tricolore engagé dans le concours, Simon Delestre a parfaitement débuté son après-midi allemande samedi en s’octroyant la deuxième place de l’épreuve de vitesse 1,60m, qualificative pour le Grand Prix. Associé ici également au bondissant Hermès Ryan des Hayettes le cavalier français laisse filer la victoire, pour vingt-six centièmes de seconde, au profit de l’Espagnol Sergio Alvarez Moya en selle sur Carlo 273, décidément très en forme sur ce format d’épreuve.

Le Grand Prix tracé par Frank Rothenberger s’avérait compliqué puisque seuls trois couples réussissaient à le boucler sans pénalité. Avant-derniers à s’élancer grâce à sa performance précédente, Simon Delestre et Hermès Ryan des Hayettes concédaient une faute mais signaient le parcours le plus rapide de l’épreuve obtenant ainsi la cinquième place. C’est finalement l’Allemand Christian Ahlmann qui s’impose devant sa compatriote Simone Blum avec DSP Alice. Ils seront les deux seuls doubles sans-faute de l’épreuve. ’’Je suis vraiment, vraiment heureux. En tant que cavalier allemand, c’est génial d’avoir une compétition ici, et de bénéficier d’un tel soutien de la part du public. J’ai pris beaucoup de plaisir à monter et Codex me rend très fier’’, assure celui qui a pris la troisième place du classement mondial.

Avec huit points concédés au barrage le Néerlandais Leopold Van Asten prend la troisième place avec VDL Groep Beauty. Devant son public, Ludger Beerbaum concède un point de temps dépassé en première manche et prend la quatrième place en compagnie de Chacon.