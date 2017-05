Thomas Rousseau fait un beau Putsch dans le Grand National de Tours-Pernay

Dès 14h30, c’est sous les yeux de Thierry Pomel, sélectionneur national Jeunes cavaliers, Seniors CSI 4* et moins, que les soixante-dix couples ont tenté de se qualifier pour la seconde manche. Ils seront au final quinze à atteindre leur objectif et à en découdre avec les difficultés mises et imaginées par Michel Chambon, chef de piste fidèle à cette étape.

Cédric Hurel, premier cavalier de l’Écurie ACA Patrimoine Finances-Tendercapital, commet une faute avec Touch of Class d’Ors. Avec deux chevaux au barrage, Jonathan Chabrol pour l’Écurie Sellerie Butet III ne peut empêcher deux fautes de son premier cheval, Right Now Semilly. Quant à Walter Lapertot, premier cavalier à réussir le sans faute en première manche, il fait plusieurs fautes avec Right Pleasure au cours de la seconde. Puis vient une série de tours sans pénalité dont celui de Marine Bouton (Écurie GPA Master Distribution), sélectionnée pour le CSIO 3* d’Uggerhalne (Danemark) du 1er au 5 juin prochains, avec Zorro H, de Joanna Parkinson (Écurie Royal Horse) avec Golden Magic C, d’Alexandre Leriche (Hors GN FFE) avec Tel Elu de St Simeon ou encore de Jonathan Chabrol avec sa deuxième monture Commandor de Codre.

Tony Cadet représentant l’Écurie Butet-Haras de Lacke est le premier à abaisser le chronomètre et le descendre sous la barre des 43 secondes avec Uppsala Del Cabalero. Mais Frédéric Busquet, vainqueur de l’étape de Lorient en octobre dernier, en selle sur Ti Pol du Plessis pour l’Écurie Sellerie Butet-Écuries d’Ellipse, améliore le chronomètre et lui vole la pole position. Thomas Rousseau, cavalier de Putch des Isles*Val’Id depuis seulement trois semaines, serre encore plus les courbes que ses adversaires et franchit la ligne d’arrivée avec un chronomètre de 40’’25. Il reste encore trois cavaliers à passer. Margaux Rocuet (Écurie Bruno Rocuet-DP Nutrition), plus rapide de quelques centièmes, aurait pu y croire aussi mais une malheureuse faute l’empêche d’être sacrée gagnante de cette étape. Edouard Mathé, deuxième cavalier de l’Écurie ACA Patrimoine Finances-Tendercapital, tente également avec Tabasco des Cabanes*tendercapital, mais termine finalement quatrième. Dernière à partir dans cette deuxième manche, Perrine Mary, cavalière de l’Écurie Domaine Eric Legrand-Aviva, est pénalisée quant à elle de deux fautes avec son bondissant Radjah de Turcis.