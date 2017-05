Un podium pour Thomas Carlile dans la première étape de l’Event Rider Masters

La première étape de l’Event Rider Masters s’est tenue à Chatsworth, dans le superbe cadre du Château du Duc et de la Duchesse du Devonshire. Initié en 2016, le circuit ERM est très médiatique et très populaire outre-Manche. Pour la première fois l’une des sept étapes de l’ERM se tiendra à Marnes-la-Coquette au Haras de Jardy les 15 et 16 juillet prochains.

Thomas Carlile avait à cœur de bien faire lors de ce rendez-vous qui avait souri aux Bleus lors de sa première édition. Astier Nicolas, Thibaut Vallette et Karim Laghouag s’y étaient octroyé les trois premières places. Thomas et Upsilon se sont illustrés le samedi dès l’épreuve de dressage. Avec la précision et le sérieux qu’on lui connaît, le couple obtient la note de 33,20 pts. Il s’empare de la tête et devance la Britannique Gemma Tattersall et l’Allemande Bettina Hoy.

Une fois n’est pas coutume, le duo français s’est laissé surprendre lors du test de saut d’obstacles. Un refus sur le double les pénalise de neuf points et les fait reculer à une 5e place provisoire avant l’épreuve de fond qui se déroule dans l’ordre inverse du classement provisoire.

Très motivé et bien accompagné par Thierry Touzaint, sélectionneur national, le cavalier angevin et son étalon gris réalisent sur le test de cross l’un des trois seuls parcours sansfaute dans le temps de l’épreuve. Ils remontent de deux places et terminent finalement sur la troisième marche du podium. Thomas Carlile s’octroie également la troisième place provisoire du circuit ERM, juste derrière la Britannique Germa Tattersall et l’Allemande Bettina Hoy.