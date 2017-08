Banaz et Bostanci boostent les espoirs de titre du Castrol Ford Team Turkey

Buǧra Banaz et Murat Bostanci ont conjointement boosté les chances de titre du Castrol Ford Rally Teams dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes par équipes, avec deux arrivées dans les points au Rally Rzeszow.

Les 12 unités inscrites par Banaz et les deux obtenues par Bostanci ont permis à l'équipe d'Istanbul de quitter la Pologne avec 128 points, soit un avantage de 45 sur l'Opel Junior Rallye Team qui en a aussi ajouté 14 à son total.

“Tout s'est bien passé et cela a été sympa de piloter sur ce rallye”, a dit Banaz. “C'était important d'éviter les problèmes le premier jour et d'assurer pour terminer, ce que nous avons fait. J'ai beaucoup apprécié et pris de bons points pour nous et pour l'équipe. Nous sommes contents, alors merci à mon équipe.”

L'ACCR a obtenu le score le plus élevé en Pologne, marquant 28 points, soit trois de plus que l'Opel Rallye Junior Team et le Gemini Clinic Rally Team.