Banaz prêt à une bataille difficile en ERC3

Buǧra Banaz est préparé à une bataille intense pour conserver sa place en tête du classement du FIA ERC3 lors de son retour sur le Rally Rzeszow cette semaine.

Le pilote du Castrol Ford Team Turkey a déjà l'expérience de cette épreuve très exigeante sur asphalte pour l'avoir disputé en 2016, et devance Tom Ingram de deux points au championnat ERC3 après un impressionnant début de saison, ayant marqué des points sur ses quatre sorties jusqu'ici.



Malgré tout, Banaz craint que le déficit de sa performance de sa Ford Fiesta R2 sur asphalte et son manque d'expérience sur cette surface puissent contrarier sa vitesse sur la manche polonaise de la saison.



"Notre voiture n'est pas à son meilleur sur l'asphalte en termes de performances pures mais nous avons couru en Pologne l'an passé, nous ne sommes donc pas totalement étrangers à l'épreuve",explique Banaz."J'espère un résultat dans le top 5, et rester compétitif en ERC3, après avoir profité des rallyes en Grèce et à Chypre pour m'installer en tête de cette catégorie, même si je pense qu'il sera difficile de conserver cette position."