Bedoret veut plus de chance en ERC Junior

Sébastien Bedoret va aborder la prochaine manche du championnat FIA ERC Junior Under 27 en espérant que la chance tourne pour lui.

Le Belge n'a pas vu l'arrivée pour la deuxième fois consécutive quand il a abandonné lors du Rally Rzeszow, ce moi-ci, avec un radiateur endommagé.

“Je suis sorti un petit peu de la route et le radiateur a tapé”, a expliqué Bedoret. “J'ai perdu toute l'eau, donc on a dû s'arrêter pour sauver le moteur. C'était décevant, et un rallye difficile avec des problèmes de freins hier [le vendredi] et les spéciales annulées. J'espère que ça ira mieux la prochaine fois.”

Le Barum Czech Rally Zlín accueillera le cinquième rendez-vous de la saison ERC Junior du 25 au 27 août. Bedoret fait aussi partie du programme d'entraînement ERC Junior Experience.