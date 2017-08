Bonne période pour Huttunen de l’ERC Junior Under 27

Jari Huttunen a maintenu sa bonne forme actuelle avec le meilleur temps en ERC Junior Under 27 dans la Spéciale de Qualification du Rally Rzeszow.

Quatre jours après avoir gagné la catégorie WRC2 sur la manche finlandaise du championnat du monde, Huttunen a placé son Opel devant celle de son équipier Chris Ingram pour 2.408s, Simon Wagner (photo), nouveau venu dans la catégorie, faisant un impressionnant troisième.



Kristóf Klausz, qui prend son premier départ de la saison en ERC Junior Under 27, s'est classé quatrième devant Filip Mareš qui a terminé la spéciale avec un pneu avant droit crevé. Sébastien Bedoret, Buǧra Banaz, le débutant Radomír Kupec, Catie Munnings et Dominik Brož ont complété le top 10.



Aleks Zawada a perdu du temps en manquant un carrefour et s'est retrouvé 11e devant Tamara Molinaro, qui s'est crashée en Essais Libres et a rencontré un souci de changement de rapport en qualification. Karel Kupec, avec un problème de puissance, s'est retrouvé 13e.